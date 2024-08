Operação "RoadPol-Velocidade" da GNR já está na estrada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai realizar, entre esta segunda-feira e o próximo domingo, em todo o território nacional, uma operação de fiscalização rodoviária.

A iniciativa "RoadPol - Velocidade" da GNR decorre no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol) e vai incidir sobretudo nas vias mais críticas e onde se verifica uma maior sinistralidade.

Em comunicado, a força de segurança sublinha que “o excesso de velocidade continua a constituir em Portugal uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto ou pelo agravamento das suas consequências em resultado da maior violência do embate”.

Segundo a GNR, o excesso de velocidade é também a infração mais comum em todos os países europeus, sendo igualmente reconhecida, em toda a Europa, como a principal causa de morte nas estradas.

Em 2023, a GNR registou um total de 84.601 acidentes de viação, sendo que destes, pelo menos 3.447 acidentes tiveram como causa provável a velocidade excessiva ou o excesso de velocidade.

No que toca ao controlo de velocidade, em 2023, foram registadas 101.169 infrações.

Com a ação que vai para a estrada esta segunda-feira, a GNR pretende “sensibilizar os condutores, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas”.

A operação desenvolve-se no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e o cumprimento das normas rodoviárias.

Segundo a GNR, trata-se da “maior campanha de controlo de velocidade do mundo, atendendo ao número total de profissionais das policias envolvidos e aos condutores fiscalizados”, assinalando que no período do ano passado, foram detetadas durante a operação na Europa mais de 650 mil infrações de velocidade.