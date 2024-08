Homem encontrado morto em lar ilegal em Setúbal

Um homem foi encontrado morto num lar ilegal em Setúbal, depois de ter engasgado no próprio vómito. Este domingo, o homem de 65 anos foi encontrado “deitado em cima da cama sem vida” por um funcionário do lar, confirmou a PSP, à Renascença.

Há mais de 40 dias que o local tinha sido considerado como “lar ilegal” depois de uma participação “onde foi relatado o contacto com o responsável no momento”. A situação foi despachada para o Ministério Público do Tribunal Judicial de Setúbal com conhecimento da Segurança Social.

Segundo o INEM, a causa da morte poderá ser engasgamento, mas não há indícios de crime. O corpo foi retirado do local pelo Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) e seguiu para autópsia.

Face ao ocorrido, a linha de Emergência Social foi contactada com o intuito de retirar os restantes idosos para outro lar, um “que reunisse as condições condignas para o efeito”.

A Delegação Distrital da Segurança Social de Setúbal vai “proceder ao envio de uma equipa para contactar os familiares dos idosos”, e os serviços sociais vão prestar os “cuidados de saúde urgentes necessários, nomeadamente providenciar alimentação e cuidados de higiene básicos”.