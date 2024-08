Condutor TVDE detido por "fortes indícios da prática de crime de abuso sexual"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira, em Lisboa, um cidadão estrangeiro, de 26 anos, por "fortes indícios da prática de crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência".

Segundo a PJ, "os factos tiveram lugar na noite de 27 para 28 de julho", quando a mulher chamou uma viatura TVDE e o suspeito, "aproveitando o facto da vítima ter adormecido na parte detrás da viatura e se encontrar sozinha", praticou, "sobre esta, atos sexuais de relevo".

"A investigação, desenvolvida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, com apoio cientifico do Laboratório de Polícia Científica, recolheu fortes elementos indiciários que permitiram a identificação, localização e detenção do agressor", lê-se no comunicado da PJ.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e ficou em prisão preventiva.