Tripulantes salvos após incêndio em embarcação ao largo dos Açores

O incêndio que deflagrou este domingo numa embarcação de recreio, a cerca de cinco milhas de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores, "está aparentemente extinto", disse a autoridade marítima. Os tripulantes foram resgatados.

Em declarações à agência Lusa, o Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e de Vila do Porto, Rafael da Silva, afirmou que às 20h08 locais (21h08 em Lisboa) o incêndio "já está aparentemente extinto", mas "as equipas continuam no local".

O incêndio "terá começado na casa das máquinas e ter-se-á alastrado ao resto do barco de recreio", segundo Rafael da Silva.

O alerta do incêndio na embarcação de recreio local foi recebido pelas 17h02 locais (18h02 em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, foram de imediato ativados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada e do Projeto "SeaWatch" e Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo.

Os sete tripulantes do veleiro foram auxiliados a cerca de cinco milhas náuticas (aproximadamente nove quilómetros) de Vila Franca do Campo.

Ainda de acordo com a Autoridade Marítima Nacional, "à chegada junto do veleiro, constatou-se que os sete tripulantes tinham sido resgatados com o auxílio de uma embarcação marítimo-turística que se encontrava naquela zona".

Os tripulantes foram transportados para o porto de Vila Franca do Campo, onde aguardavam os elementos do Projeto "SeaWatch", e "não necessitaram de assistência", de acordo com o capitão do porto.