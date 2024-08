Três sismos sentidos esta madrugada na ilha Terceira

Três sismos de magnitude 2,1, 2,4 e 2,6 na escala de Richter foram sentidos nesta madrugada na ilha Terceira, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo informação divulgada na página na internet do CIVISA, o primeiro abalo foi registado às 05:29 locais (06:29 em Lisboa) e teve magnitude 2,4 na escala de Richter e epicentro a cerca de seis quilómetros a nordeste (NE) de Santa Bárbara e o segundo, que ocorreu às 05:36 locais (06:36 em Lisboa), teve magnitude 2,1 e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de Altares.

Posteriormente, às 06:19 locais (07:19 em Lisboa) foi registado um novo evento com magnitude 2,6 na escala de Richter e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul-sudoeste (SSW) de Altares, ilha Terceira.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Serreta, Raminho e Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III em Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória)", refere o CIVISA, em comunicado.

O segundo sismo "foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Altares (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho de Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III em Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória)", acrescenta.

Quanto ao terceiro sismo, registado às 06:19 locais, "foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) em Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras, Santa Bárbara, Cinco Ribeiras e S. Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos e Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória)", adianta o CIVISA.

Aquele evento "foi ainda sentido com intensidade III em Terra Chã, Ribeirinha, Conceição e Sé (concelho de Angra do Heroísmo)", indica.