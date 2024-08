Três praticantes de caiaque resgatados na noite de sábado ao largo de Cascais

Três praticantes de caiaque com idades entre os oito e os 50 anos foram resgatados na noite de sábado após terem sido afastados da costa da praia de Carcavelos, Cascais, estando "bem fisicamente", segundo a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado hoje divulgado, a Autoridade Marítima Nacional aponta que os tripulantes da estação salva-vidas de Cascais resgataram estas três pessoas, de nacionalidade estrangeira, "após terem sido afastados da costa por ação do vento, sem conseguir regressar para terra".

O alerta foi recebido pelas 20:50 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido ativados tripulantes da estação de Cascais e do comando-local da Polícia Marítima de Cascais, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e do INEM.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, à chegada ao local, os elementos de resgate constataram que os três praticantes "se encontravam bem fisicamente, tendo procedido ao resgate dos mesmos para a marina de Cascais", onde foram assistidas pelos bombeiros e pelo INEM.

O comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.