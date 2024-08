Sismo de 2,6 na escala de Richter sentido esta madrugada na ilha Terceira

Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter com epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara, na ilha Terceira, foi sentido na madrugada deste domingo, mas não causou dados pessoais ou materiais.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi registado pelas 05:29 (06:29 hora de Lisboa) nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na freguesia de São Bartolomeu de Regatos", refere em comunicado o IPMA, adiantando que serão emitidos novos comunicados se a situação o justificar.

O IPMA refere que "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", sublinhando que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação, acrescenta, aconselhando que em todos os casos deve acompanhar-se sempre as indicações dos serviços de proteção civil. .