Prosseguem buscas para encontrar praticante de paddle desaparecido no rio Arade

As buscas para encontrar o homem de 29 anos que desapareceu no rio Arade, em Portimão, enquanto praticava remo com uma prancha, foram retomadas hoje, pelo quarto dia consecutivo, disse à Lusa o capitão do porto da cidade algarvia.

"As buscas começaram logo de manhã, mas deixaram de ser buscas permanentes", adiantou o capitão do Porto de Portimão, Eduardo Luís Pousadas Godinho.

Segundo Pousadas Godinho, irão decorrer ao longo do dia várias buscas, tanto por terra como por mar, numa operação que envolve duas motas de água, uma do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e outra do projeto "Praia Segura", e uma viatura da Polícia Marítima com dois agentes por terra.

À semelhança de sábado, as buscas vão decorrer entre a ponte ferroviária do Rio Arade e os molhes da entrada da barra de Portimão.

O homem desaparecido na quinta-feira terá, alegadamente, entrado em dificuldades enquanto praticava "stand up paddle" no rio Arade, na zona de dragados, a sul da Doca Pesca.

O gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio à pessoa que acompanhava a vítima, que também se encontrava na água, mas envergava um colete salva-vidas e conseguiu chegar a terra, dando o alerta às autoridades.