Morreu o jornalista João Paulo Guerra

O jornalista João Paulo Guerra, 82 anos, morreu este domingo em Lisboa vítima de doença, disse à agência Lusa fonte próxima do também radialista e escritor.

João Paulo Guerra morreu no Hospital Curry Cabral, e estava doente há já algum tempo, disse a fonte, lembrando o último cargo que o jornalista exerceu, provedor do ouvinte do serviço público de Rádio.

João Paulo Guerra começou a carreira na rádio. Trabalhou no Rádio Clube Português, Antena 1 e TSF.

Foi também jornalista na imprensa, nomeadamente no "Diário de Lisboa", no "Público", "Diário Económico", entre outros.

João Paulo Guerra trabalhou para televisão e escreveu uma dezena de livros.

Era irmão da atriz Maria do Céu Guerra.