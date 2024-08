Governo pede aos portugueses que abandonem Irão

O Governo português desaconselha "em absoluto" viagens para o Irão e pede aos cidadãos nacionais que abandonem aquele país, na sequência do aumento da tensão na região do Médio Oriente.

"Considerando o contexto interno em que o país se encontra e a crescente tensão regional e perigo securitário, desaconselham-se em absoluto todas e quaisquer viagens ao Irão", refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa mensagem publicada no Portal das Comunidades.



A diplomacia portuguesa recomenda também aos cidadãos nacionais que se encontram no Irão que deixem o país "até que situação regresse a um clima de menor risco".

"Os cidadãos portugueses que se encontrem no país deverão abster-se imperiosamente de participar em qualquer tipo de manifestação ou ajuntamento e afastar-se de ruas e zonas em que decorram", apela o Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Os cidadãos nacionais que estão no Irão devem comunicar a sua presença para o email da Secção Consular Embaixada de Portugal em Teerão sconsular.teerao@mne.pt, "dando nota do respetivo itinerário e dos seus contactos de emergência".



O Papa Francisco pediu um fim para o conflito no Médio Oriente. Na oração do Angelus deste domingo, Francisco disse rezar por “todas as vítimas, especialmente as crianças inocentes”.

O chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, organizou hoje uma reunião com os seus homólogos do G7 para abordar a tensão no Médio Oriente e apelou a que se evitem quaisquer gestos que encorajem uma nova escalada.

"Juntamente com os nossos parceiros, manifestámos grande preocupação com os recentes desenvolvimentos que ameaçam provocar uma regionalização da crise, começando pelo Líbano", afirmou Tajani numa nota após a reunião.