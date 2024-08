Situação das urgências de ginecologia e obstetrícia "normalizada" em Lisboa após pico de afluência

A Maternidade Alfredo da Costa está a dar resposta a todas as utentes, e o Hospital de Vila Franca de Xira, que teve um período de pico na urgência obstetrícia já normalizou, informa também a DE-SNS no comunicado.

A Direção Executiva do SNS acrescenta: "Após um pico de afluência de utentes aos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital do Barreiro, que durante algum tempo não conseguiu receber mais mulheres em trabalho de parto, a situação encontra-se normalizada".

"Neste momento o planeamento das urgências de ginecologia e obstetrícia em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) está de acordo com o previsto", disse a DE-SNS em comunicado.

A situação nas urgências de ginecologia e obstetrícia na região de Lisboa e Vale do Tejo, que registou picos de afluência, está normalizada, informou este sábado a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

"Mesmo no momento mais complicado do dia, durante a manhã, nenhuma grávida ficou sem cuidados de saúde, tendo sido ativado, em alguns casos, o protocolo com unidades de saúdes privadas", esclarece ainda a entidade, acrescentando que está no terreno a monitorizar em tempo real todos os serviços de urgência, em especial ginecologia e obstetrícia, que têm mais constrangimentos.

No comunicado, a DE-SNS diz ainda que foi possível garantir apoio de Neurocirurgia no Algarve, e reafirma a necessidade de as pessoas ligarem sempre para a Linha SNS 24 e para a Linha SOS Grávida antes de se deslocarem a um serviço de urgência.

Na sexta-feira, a Ordem dos Médicos alertou para a gravidade de se encerrarem várias urgências, depois de informação publicada no portal do SNS a dar conta do encerramento de 11 serviços hoje e 13 no domingo, o maior número na região de Lisboa (oito no sábado e nove no domingo).

A DE-SNS esclareceria depois que na região de LVT estariam abertos oito serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e que seis estariam fechados.