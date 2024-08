Homem de 64 anos morre em colisão entre ligeiro e motociclo no IC1 em Grândola

Um homem de 64 anos morreu hoje em Grândola, distrito de Setúbal, vítima de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo no Itinerário Complementar do Litoral (IC1), revelou à Lusa uma fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu na zona do bairro do Isaías, no sentido Grândola -- Alcácer do Sal, e o alerta foi dado pelas 12:26, acrescentou a mesma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

A vítima mortal, que se deslocava "numa "scooter" elétrica", era de "nacionalidade portuguesa".

Para o local do acidente, para além da GNR de Grândola, foram mobilizados os Bombeiros de Grândola e o INEM com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), assim como uma equipa de psicólogos.

Ao todo, estiveram envolvidos no acidente dez viaturas e 23 operacionais.