Colisão de motociclos faz um morto e um ferido na Maia

Uma colisão entre dois motociclos registada este sábado no concelho da Maia, distrito do Porto, causou a morte a um motociclista e ferimentos ligeiros a um outro, disse à Lusa fonte do Comando Sub Regional do Porto.

A fonte adiantou que o alerta do acidente foi registado pelas 15h43 e que o óbito foi declarado no local do acidente, na Rua Agostinho da Silva Rocha.

O ferido ligeiro foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

No local esteve uma Viatura de Emergência Médica do Hospital de São João, uma equipa da Cruz Vermelha da Maia, Bombeiros da Maia e a GNR.