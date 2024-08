Banhos desaconselhados na praia de Matosinhos pela terceira vez nesta época balnear

Os banhos na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, estão mais uma vez desaconselhados devido a contaminação microbiológica da água, segundo informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Na sua página oficial de Internet, a APA adianta que a água está imprópria para banhos desde terça-feira.

Desde o arranque da época balnear de 2024, esta é a terceira vez que os banhos são desaconselhados naquela praia, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

Em causa está a quantidade de Enterococos intestinais (554) nas análises realizadas à água na segunda-feira quando o valor de referência desta bactéria é de 300.