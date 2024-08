Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anuncia novas greves em agosto

"Temos um plano de lutas continuadas. Não há bombas atómicas neste processo, portanto, é uma luta persistente, continuada, organizada de forma sistemática que vai acontecer em agosto, já com 10 greves" parciais que passarão "a greves nacionais e mais prolongadas" em setembro, disse o presidente do SEP, José Carlos Martins, em conferência de imprensa junto ao Hospital São José, em Lisboa.

Segundo o dirigente sindical, os protestos têm início "já segunda-feira" com uma concentração na Unidade Local de Saúde da Guarda e no dia seguinte com uma greve no turno da manhã em Viseu e com uma concentração.

Questionado se não teme que estas greves possam melindrar a relação com o Ministério da Saúde, José Carlos Martins disse que "as greves são legítimas e exigíveis em qualquer processo negocial".

"São a arma e a ferramenta que os enfermeiros têm para expressarem à entidade empregadora que não estão satisfeitos com o que está a ser proposto", afirmou, ressalvando que os profissionais não querem "mundos e fundos", mas propostas "justas, sensatas e razoáveis do Ministério da Saúde" porque as atuais "são uma vergonha".

José Carlos Martins referiu que a ausência de soluções para o conjunto dos problemas dos enfermeiros por parte do Ministério da Saúde tem determinado "uma fortíssima adesão da parte dos enfermeiros" às ações de luta.