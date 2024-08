Ponte medieval descoberta em escavações da Metro do Porto

A Metro do Porto encontrou um achado arqueológico do século XIII durante a obra do desvio do rio da Vila, no âmbito da construção da Linha Rosa. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Porto Canal que dá conta do elevado grau de conservação da peça.

Em declarações à estação de televisão, o engenheiro responsável pelo traçado da linha circular da Metro do Porto, Pedro Lé Costa, explica tratar-se de “uma ponte medieval que servia de ligação e de acesso ao Porto e que não estava previsto ter resistido durante a expansão da cidade”.

Segundo o Porto Canal, a ponte tem cerca de dois metros de largura e um comprimento de cinco metros.