Partos programados de grávidas de Leiria vão ser feitos no Porto, a quase 200 km de distância

Os partos programados de grávidas de Leiria vão ser feitos no Centro Materno e Infantil do Norte, no Porto, a quase 200 quilómetros de distância, na sequência do fecho da urgência ginecológica/obstétrica do Hospital de Leiria até dia 19, foi esta sexta-feira anunciado.

"No que diz respeito aos partos programados, a solução passa por um encaminhamento, com o acordo das grávidas, para o Centro Materno e Infantil do Norte que irá receber as utentes de Leiria", refere um esclarecimento enviado à agência Lusa pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

Segundo a DE-SNS, o transporte vai ser acautelado pela Unidade Local de Saúde da Região de Leiria (ULSRL), "estando programados 10 partos para os próximos dias" e, segundo a informação recolhida por esta entidade, "as grávidas e respetivas famílias estão satisfeitas com a alternativa que lhes foi apresentada".

No mesmo esclarecimento, a DE-SNS confirma que o serviço de urgência ginecológica/obstétrica da ULSRL estará encerrado até dia 19 de agosto devido à "indisponibilidade dos recursos humanos necessários para garantir o serviço durante este período de férias de verão".

"O encerramento foi articulado com a ULS de Coimbra para que continue a ser dada resposta às utentes da área de influência de Leiria", adianta.