Oito serviços de urgência obstétrica em Lisboa e Vale do Tejo abertos no fim de semana

Oito serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia vão estar abertos e seis fechados na região de Lisboa e Vale do Tejo, divulgou esta sexta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

Segundo um esclarecimento da DE-SNS enviado à agência Lusa, no sábado e no domingo, em Lisboa e Vale do Tejo, "estarão abertos oito serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e seis estarão encerrados ao público".

"Irá manter-se o habitual funcionamento em rede entre os diferentes hospitais de modo que nenhuma utente fique sem acesso a cuidados de saúde", assegura a DE-SNS.

De acordo com as escalas de urgências do Serviço Nacional de SNS disponibilizadas na Internet, vão estar fechados no sábado estas urgências nos hospitais de São Bernardo (Setúbal), Garcia de Orta (Almada), Fernando da Fonseca (Amadora), Beatriz Ângelo (Loures), São Francisco Xavier (Lisboa) e Santa Maria (Lisboa).

Ainda segundo a DE-SNS, o planeamento das urgências de ginecologia e obstetrícia em Lisboa e Vale do Tejo "para o próximo fim de semana está de acordo com previsto e com o que tem acontecido nas últimas semanas, tendo em conta as especificidades dos meses de verão, período em que muitas das equipas médicas se encontram de férias".