Metro do Porto. Ligação entre Senhora da Hora e Trindade cortada a 11, 17 e 18 de agosto

A ligação do Metro do Porto entre a Senhora da Hora e a Trindade vai ser cortada nas manhãs de 11 e 18 de agosto e na noite de 17 de agosto.

Segundo comunicado oficial, as estações de Sete Bicas, Ramalde, Francos, Casa da Música, Carolina Michaelis e Lapa vão estar encerradas entre as 06h00 e as 14h00 de 11 de agosto e, novamente, entre as 20h00 de 17 de agosto e as 14h00 de 18 de agosto.

A interrupção no serviço deve-se a intervenções entre Francos e a Casa da Música para ligar a nova Linha Rosa (G) à restante rede do Metro do Porto.

"O objetivo é permitir a ligação da Linha Rosa com o tronco comum às linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F), entre a Senhora da Hora e o Campanhã, assegurando a entrada e saída de veículos serviço comercial a inaugurar em finais de julho do próximo ano", lê-se.



De acordo com a organização, as intervenções "foram programadas para estas datas específicas por se tratar da altura do ano em que, historicamente, a procura tende a ser menor".

"Para fazer face a estes constrangimentos, temos preparado um serviço de transporte alternativo com autocarros articulados assegurados pela STCP e que vai estar sempre ativo nos dias de condicionamento e interrupção da circulação do Metro, com paragens nas estações encerradas (ou nas suas imediações), e uma frequência de 10 minutos", explica, ainda, o comunicado.

Mais informações sobre estas alternativas vão ser divulgadas na próxima semana, no site oficial do Metro do Porto.