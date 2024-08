Mais de 50 mil estudantes já se candidataram ao Ensino Superior.

Pela primeira vez desde o arranque do concurso nacional, o número de estudantes que pretende seguir estudos superiores é maior do que em igual período do ano passado, segundo os dados da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), consultados pela Renascença.

No total, 50 425 alunos já apresentaram candidatura, mais 78 do que em 2023.

Só esta quinta-feira, último dia para o qual há dados atualizados, apresentaram candidatura 2 569 alunos, mais do que em igual período do ano passado.



O período de candidaturas, no entanto, ainda não terminou: as candidaturas decorrem até à próxima segunda-feira.

Os resultados saem a 25 de agosto.