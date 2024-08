Homem morre no rio Lima durante atividade náutica

Um homem morreu esta sexta-feira após a embarcação onde seguia ter virado no rio Lima, Viana do Castelo, onde fazia atividades náuticas, disse à Lusa o Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

A mulher que o acompanhava nas atividades no rio Lima, com "cerca de 70 anos", conseguiu "nadar até à margem da ínsua" e foi "resgatada com vida", acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o capitão do porto de Viana do Castelo, o casal deslocava-se em "caiaques que viraram, sem coletes salva-vidas".

Quanto à vítima mortal, cuja idade as autoridades não conseguiram precisar, "o corpo foi encontrado" no rio, quando a maré baixou, tendo sido localizado pela moto de água do Instituto de Socorros a Náufragos, descreveu fonte do Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

A mesma fonte da Proteção Civil indicou que o homem foi resgatado pelos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, que o levaram para a marina, onde foram "realizadas manobras de suporte básico de vida".

O óbito acabaria por ser verificado "pela equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica e Reanimação (INEM)", acrescentou.

O alerta para o acidente na freguesia de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela chegou à Proteção Civil pelas 18h30.

Nas operações no local estiveram envolvidos 11 homens e quatro viaturas, de acordo com o "site" da Proteção Civil.