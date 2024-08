Deputados do PSD dizem que urgência obstétrica de Leiria vai estar fechada 18 dias

Os deputados do PSD eleitos por Leiria alertaram que a urgência obstétrica do hospital de Leiria vai estar fechada 18 dias, desde hoje e até ao dia 19, situação confirmada pela administração da Unidade Local de Saúde.

Numa pergunta dirigida à ministra da Saúde entregue no Parlamento, os deputados questionam se Ana Paula Martins tem conhecimento dos "constrangimentos nos hospitais de Leiria e das Caldas da Rainha", nomeadamente, "do encerramento da urgência obstétrica de Leiria durante 18 dias, de 2 a 19 de agosto".

No documento, os parlamentares referem que "a prestação dos cuidados de saúde no distrito de Leiria, e em particular nos concelhos de Leiria e das Caldas da Rainha, tem vindo a degradar-se e a criar uma incapacidade de dar respostas efetivas às necessidades dos utentes, gerando até um clima de insegurança perante o cenário".

"Com efeito, os serviços de urgência nos hospitais de Leiria e das Caldas da Rainha à data continuam de forma intermitente a estarem encerrados, obrigando ao "desvio" dos utentes para outros hospitais", referem.