BES. Há dez anos "angustiados", lesados pedem que os "governantes resolvam isto de uma vez por todas"

Três lesados do Banco Espírito Santo (BES) estão esta sexta-feira em protesto na Avenida dos Aliados, no Porto, contra aquilo que consideram ser a desigualdade entre os antigos clientes da instituição bancária. Em causa está a solução encontrada para a devolução do dinheiro perdido em 2014, que o representante dos lesados do papel comercial considera ser "injusta" porque "os lesados não foram consultados".

Recorde-se que o acordo contempla a devolução de 75% do valor para aqueles que tivessem aplicações bancárias até aos 500 mil euros e a 50% para todos os valores acima.

À Renascença, Jorge Novo, representante dos lesados, defende que, "se existe uma igualdade para todos é 75% [ a percentagem devolvida]". "E para todos aqueles que não assinaram [o acordo], que é o meu caso, eu tenho os meus direitos todos na íntegra, portanto, reclamo 100% da minha quantia", diz.



O representante pede, por isso, que os "governantes resolvam isto de uma vez por todas".