Um recém-nascido foi encontrado morto numa zona de triagem de lixo, em Cascais. A presença do bebé foi comunicada às autoridades pela empresa de tratamento de resíduos Tratolixo.

As autoridades estão no local, confirmou à Renascença fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O alerta para a situação foi dado pelas 13h30. A PSP está no local, estando em curso as averiguações necessárias.

[em atualização]