Recém-nascida encontrada morta no lixo em Cascais

Um recém-nascido foi encontrado morto numa zona de triagem de lixo, em Cascais. A presença do bebé foi comunicada às autoridades pela empresa de tratamento de resíduos Tratolixo.

As autoridades estiveram no local, confirmou à Renascença fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Fonte da Polícia Judiciária confirmou posteriormente à Renascença que se trata de uma menina, que teria entre 38 e 40 semanas de gestação. Ou seja, tratava-se de um bebé de termo e não de um feto, que teria nascido de parto normal.

O corpo da bebé vai ser agora encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, onde será feita autópsia e outras perícias para identificar os pais da criança, assegurou a mesma fonte, à Renascença.

O alerta para a situação foi dado pelas 13h30 desta quinta-feira. A PSP esteve no local a executar as averiguações necessárias e informou a PJ, que assumiu a investigação.

[notícia atualizada às 18h22 de 1 de agosto de 2024]