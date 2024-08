PSP apreende 24 armas e 2.038 munições com entrada ilegal em Portugal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu nas últimas semanas 24 armas de fogo de diversos calibres e 2.038 munições que foram introduzidas irregularmente em Portugal pelos seus proprietários.

A PSP explica, em comunicado, que este armamento, apreendido no âmbito da operação "Armas em segurança, tour de Verão", que começou a 22 de julho passado e que se prolonga até 11 de agosto, "está legalmente manifestado no país onde foi adquirido".

As armas foram "exportadas ou transferidas irregularmente para Portugal pelos seus proprietários aquando, nomeadamente, do gozo de férias de Verão, da participação em caçadas, montarias ou torneios de tiro desportivo, bem como para efeitos de residência permanente ou temporária".

A polícia explica que as apreensões foram feitas pelo Departamento de Armas e Explosivos, em colaboração com diversos organismos de dimensão internacional, como a EUROPOL e INTERPOL, "em plataformas multidisciplinares de cooperação policial internacional como o EMPACT FIREARMS (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).

A PSP apela a todos os proprietários de armas que pretendam trazê-las para Portugal para que promovam o seu licenciamento e recolha, recorrendo às Unidades Móveis de Atendimento disponíveis em diversos pontos do país.

A listagem dos locais está disponível nas redes sociais da PSP.