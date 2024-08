Programa de rastreio ao cancro do pulmão é inevitável, considera especialista

O diretor do serviço de Pneumologia da ULS de Coimbra considera que é inevitável que, a breve prazo, seja criado um programa de rastreios do cancro do pulmão, em Portugal.

No Dia Mundial do Cancro do Pulmão, Carlos Robalo Cordeiro realça, à Renascença, que um diagnóstico precoce garante maior probabilidade de sobrevivência a mais de 50% dos doentes.

O especialista reconhece que um sistema de rastreio implica um custo, "mas é um custo com um elevado benefício", porque fará "completamente a diferença".

O ex-presidente da Sociedade Respiratória Europeia defende que Portugal terá mesmo de estabelecer, a breve prazo um plano de rastreio e lembra que já há propostas nesse sentido e até uma recomendação da Comissão Europeia.

"É algo que não tem sido tão fácil de implementar, mas é obrigatório. Está a acontecer por toda a Europa", realça.

Quando forem elaborados, os rastreios devem focar-se, sobretudo, em grupos de risco, "quer pela idade, quer pelos hábitos tabágicos", explica Carlos Robalo Cordeiro.

O pneumologista descreve, ainda, o processo como "complexo" e aponta que vai exigir "uma coordenação de várias especialidades".