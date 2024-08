PJ detém três suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Nova de Foz Côa

O Departamento de Investigação Criminal da Guarda da PJ deteve, na quarta-feira, três suspeitos por tentativa de homicídio, atingindo com arma branca um homem de 28 anos, em Vila Nova de Foz Côa, anunciou esta quinta-feira aquela polícia.

Os detidos com idades entre os 21 e os 30 anos são suspeitos de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física qualificada e um crime de ameaça agravada.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), na noite de 23 de março, em Vila Nova de Foz Coa, no distrito da Guarda, "os três homens, de nacionalidade estrangeira, atingiram a vítima, também cidadão estrangeiro, com uma arma branca na zona do tronco, por motivos fúteis".

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias com vista à aplicação de medidas de coação.