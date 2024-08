Oeiras passa a cobrar taxa turística de um euro a partir de 15 de agosto

O município de Oeiras vai passar a cobrar um euro de taxa turística de dormida a partir de 15 de agosto, esperando arrecadar uma receita de cerca de 200 mil euros por ano, anunciou esta quinta-feira a câmara.

Em comunicado, a autarquia adianta que, à semelhança do que já se faz em outros concelhos vizinhos, Oeiras vai passar a cobrar uma taxa turística, no âmbito do Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas (RAPTOR) do município, aprovado em assembleia municipal e publicado em Diário da Republica.

A taxa será aplicada sobre as dormidas remuneradas em empreendimentos hoteleiros e estabelecimentos de alojamento local do concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa.

Com a taxa, refere a câmara, pretende-se "assegurar uma contrapartida da fruição de um conjunto de atividades e investimentos promovidos pelo município de Oeiras, relacionados com a atividade turística", nomeadamente a salvaguarda do comércio tradicional, criação de polos de dinamização cultural e recreativa, gestão do espaço público, prestação de serviços municipais de informação e apoio a turistas, vigilância, segurança e proteção civil no concelho.

Já a partir desta quinta-feira está disponível para os operadores turísticos a plataforma tecnológica de suporte à cobrança da taxa em https://taxaturistica.oeiras.pt/.

No dia 14 de agosto será realizada uma sessão de esclarecimentos, para preparar os operadores para a aplicação da taxa turística, no Templo da Poesia no Parque dos Poetas, entre as 12h00 e as 13h00. A sessão também será transmitida nas redes sociais do município.