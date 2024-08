OE2024. PS avisa: Governo não pode impor o seu programa

O Governo não pode querer impor à oposição o seu ponto de vista. É a reação do dirigente socialista António Mendonça Mendes às declarações do ministro das Finanças, que, em entrevista à Renascença e ao jornal Público, diz que se as negociações do Orçamento do Estado (OE) desvirtuarem o programa do Governo, os portugueses podem ter que se pronunciar.

Mendonça Mendes entende que esse não é o melhor ponto de partida para uma negociação.

À Renascença. o deputado considera que é "legítimo que o Governo queira cumprir o seu programa, mas não pode pedir àqueles que não concordam que apoiem as medidas que nele constam".

Miranda Sarmento diz que a margem de negociação do OE é curta. Mendonça Mendes avisa o Governo que deve dar mais informação.

"É muito importante que se perceba qual é a margem dentro do equilíbrio orçamental que é necessário, para que se possa avançar nessas mesmas negociações. Falamos de um documento que já devia ter sido entregue pelo Governo no Parlamento. O que não pode acontecer é não termos esse conhecimento a esta altura do campeonato", sublinha.