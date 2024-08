Médicos insistem que valorização dos profissionais do SNS passa pelos salários

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) insistiu esta quinta-feira que a valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) obriga a olhar para as grelhas salariais e sublinhou que o sindicato está disponível para aumentos faseados.

"Questionamos porque é que os médicos estão a ser discriminados, neste caso, na questão das grelhas salariais", afirmou Nuno Rodrigues, referindo-se às negociações entre o Governo e os sindicatos representativos dos trabalhadores da Administração Pública, e defendendo que é um caminho necessário para a valorização dos profissionais de saúde.

À saída de uma reunião com as secretárias de Estado da Gestão da Saúde, Cristina Vaz Tomé, e da Administração Pública, Marisa Garrido, Nuno Rodrigues lembrou que o sindicato está disponível para "o faseamento destes aumentos salariais" e instou a tutela a apresentar uma proposta nesse sentido.

"É uma questão de o Governo apresentar uma proposta concreta para que se concretize esta melhoria, que visa fixar os médicos no SNS", defendeu, considerando que existe disponibilidade orçamental para acomodar a medida.