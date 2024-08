Energia solar atinge peso histórico no consumo mensal de eletricidade com 15% em julho

A produção de energia renovável abasteceu 53% do consumo de eletricidade no país, em julho, com a produção solar a atingir, pela primeira vez, 15% do consumo mensal, segundo dados da REN, divulgados esta quinta-feira.

Já a produção hídrica foi responsável por 14%, a eólica por 18% e a biomassa pelos restantes 6%, detalhou a Redes Energéticas Nacionais (REN).

No mês passado, a produção não renovável foi responsável por 9% do consumo de eletricidade, tendo 38% sido abastecidos através de energia importada.

O consumo de energia elétrica abastecido a partir da rede pública registou uma variação homóloga de 3,6%, ou 2,6% com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis.

No conjunto dos primeiros sete meses do ano, a produção renovável abasteceu 78% do consumo, repartidos pela hidroelétrica com 36%, eólica com 27%, fotovoltaica com 9% e biomassa com 6%, enquanto a produção a gás natural abasteceu 8% do consumo e os restantes 14% corresponderam à energia importada.

Até julho, o consumo de eletricidade subiu 1,9% face ao mesmo período do ano passado, ou 2,5% com correção da temperatura e dias úteis.

Relativamente ao consumo de gás natural, em julho, registou-se uma descida homóloga de 33%, com quebras de 76% no segmento de produção de energia elétrica e 1,3% no segmento convencional, que abrange os restantes consumidores.

Já no conjunto dos primeiros sete meses, o consumo acumulado anual de gás registou uma queda de 21%, resultado de um crescimento de 2,7% no segmento convencional e de uma descida de 68% no mercado elétrico.

O abastecimento nacional de gás natural efetuou-se integralmente a partir do terminal de Sines, com o saldo de trocas através da interligação com Espanha a registar um saldo exportador equivalente a 44% do consumo nacional.