Circulação retomada na Ponte da Arrábida após colisão

A circulação na Ponte da Arrábida no sentido Norte-Sul já foi retomada após um acidente na tarde desta quinta-feira, mas mantêm-se os congestionamentos no Campo Alegre devido a um outro acidente, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte, após ter ficado cortada a circulação na ponte que une Porto e Vila Nova de Gaia, o trânsito rodoviário já foi reaberto parcialmente no sentido Norte-Sul, fazendo-se com recurso a duas vias de trânsito nos primeiros 20 a 30 metros do tabuleiro.

No restante, o trânsito já circula podendo utilizar as três vias disponíveis na ponte.

Porém, o trânsito na zona continua condicionado devido a um outro acidente junto à saída do Campo Alegre, no Porto, segundo a PSP.

A circulação no sentido Norte-Sul na Ponte da Arrábida esteve cortada desde cerca das 16h00 devido a uma colisão entre dois camiões e um veículo ligeiro de passageiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, houve um ferido a ser assistido no local, sendo que o alerta para aquele acidente foi dado às 16h19.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários Portuenses, uma ambulância do INEM e a GNR.

Uma publicação, na rede social Facebook, da página "Vigilantes da Estrada" mostra o local do acidente.