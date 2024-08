Circulação cortada na Ponte da Arrábida por colisão entre dois camiões e um carro

A circulação na Ponte da Arrábida, no Porto, está cortada no sentido Norte - Sul desde cerca das 16h00 devido a uma colisão entre dois camiões e um veículo ligeiro de passageiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, há um ferido a ser assistido no local. O alerta para o acidente foi dado às 16h19.

No local estão elementos dos Bombeiros Voluntários Portuenses, uma ambulância do INEM e a GNR. De acordo com a página da Proteção Civil, seis operacionais foram destacados para o local, apoiados por quatro viaturas.