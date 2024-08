Chuviscos no Litoral, aguaceiros no Interior Norte, mas continua o tempo quente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo o distrito de Faro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O aviso vai vigorar entre as 9h00 desta quinta e as 21h00 de sexta-feira

Para esta quinta-feira o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais da faixa costeira da região Centro.

Segundo as previsões, há possibilidade de ocorrência de chuvisco no litoral Centro até ao início da manhã.

Para a tarde prevê-se um aumento temporário de nebulosidade no interior Norte com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, ocasionalmente acompanhados de trovoada, sendo mais prováveis em zonas de montanha.

O vento deverá soprar fraco a moderado predominando de noroeste, temporariamente de sudoeste no sotavento algarvio durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Norte e Centro e pequena subida de temperatura no Algarve.

Os concelhos de Portalegre e Marvão, no distrito de Portalegre, e Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro, vão estar esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio rural e mais de 60 concelhos de vários distritos em perigo muito elevado.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 37ºC, em Castelo Branco, e os 23ºC, no Porto, e as mínimas entre os 23ºC, em Faro, e os 15ºC, em Viseu.