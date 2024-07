Vila Franca de Xira pede reunião com Governo para minimizar impacto do tráfego aéreo na população

O município de Vila Franca de Xira pediu uma reunião de urgência ao Governo para serem estudadas alternativas ao sistema da NAV de reorganização do tráfego aéreo em Lisboa devido ao impacto sobre a população do sul do concelho.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), começou por explicar que as alterações levadas a cabo em maio pela NAV Portugal com a implementação do sistema Point Merge (PMS), que gere os fluxos de tráfego aéreo com origem ou destino no aeroporto de Lisboa, trouxeram "incómodos sonoros" à população do sul do concelho.

"Com as alterações que foram introduzidas no sistema de gestão do tráfego aéreo, nomeadamente das aterragens e das descolagens do Aeroporto Humberto Delgado, na Portela, vieram criar uma espécie de um corredor que atravessa a zona sul do nosso concelho, nomeadamente ali a zona da Póvoa de Santa iria e Alverca do Ribatejo", disse.

O responsável contou que, com este novo sistema, os aviões passaram, "sobretudo nas descolagens, a atravessar" essa zona em altitudes mais baixas e, como tal, "o incómodo sonoro cresceu exponencialmente desde maio".

Fernando Paulo Ferreira afirmou que a autarquia tem recebido "muitas queixas por parte da população" e revelou que todos os dias testemunha esses mesmos incómodos.

De acordo com o autarca, já houve troca de correspondência com o ministro das Infraestruturas e na terça-feira esteve reunido com o presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Pedro Ângelo.