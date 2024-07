Temperatura máxima sobe no Norte e Centro e desce no Sul

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira uma descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, e pequena subida na região Sul, mais significativa no sotavento algarvio.

Já a temperatura mínima deve sofrer uma pequena descida nas regiões do Interior.

O céu deve apresentar-se pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade até ao início da manhã no litoral Norte e Centro e na região Sul, podendo persistir essa nebulosidade em alguns locais da faixa costeira a norte do cabo Raso.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de ocorrência de chuvisco na faixa costeira ocidental a norte do cabo Raso até ao meio da manhã.

O vento deverá soprar em geral fraco predominando de oeste/noroeste, tornando-se fraco a moderado a partir da tarde, em especial na faixa costeira ocidental a sul do cabo Carvoeiro.

Segundo o IPMA, os concelhos de Marvão e Portalegre, no distrito de Portalegre, encontram-me em risco máximo de incêndio rural e mais de 50 concelhos de vários distritos em risco muito elevado.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 20ºC, em Setúbal e Castelo Branco, e os 16ºC, na Guarda e as máximas vão oscilar entre os 37ºC, em Castelo Branco, e os 24ºC, no Porto.