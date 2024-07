PSP está a fiscalizar cidadãos estrangeiros na Área Metropolitana do Porto

A PSP está, desde a semana passada, a fiscalizar cidadãos estrangeiros na Área Metropolitana do Porto.

À Renascença, o subcomissário João Fernandes, dá conta de dezenas de ações feitas diariamente.

“São brigadas vocacionadas para a fiscalização de cidadãos estrangeiros, ou seja, procurámos compreender, perceber, se estão em situação regular em território nacional, assim como perceber se estão em contextos de eventualmente tráfico de seres humanos, de auxílio à imigração ilegal”, explica.

As duas brigadas de fiscalização a estrangeiros foram criadas no âmbito da extinção do SEF.

Segundo o subcomissário, as fiscalizações fazem parte “da atividade diária, ou seja, desde a sua criação, estas brigadas têm feito diariamente dezenas de fiscalizações a cidadãos estrangeiros através de várias valências, seja do trânsito, da fiscalização de estabelecimentos, de operações de especiais de prevenção criminal, etc.”.

O subcomissário da PSP João Fernandes não revela, por agora, mais pormenores das ações de fiscalização efetuadas e não confirma a notícia desta quarta-feira do Jornal de Notícias que dava conta de que uma loja junto à Torre dos Clérigos no Porto escondia imigrantes ilegais.