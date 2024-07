PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em Ourém

O Departamento de Investigação Criminal de Leiria deteve esta quarta-feira, no concelho de Ourém, o suspeito de homicídio na forma tentada, que esfaqueou um outro homem, no passado dia 4 de julho, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Segundo fonte da Polícia Judiciária (PJ), os dois homens conhecem-se há algum tempo e desentenderam-se devido a consumo e pequeno tráfico de droga. O suspeito utilizou uma arma branca para ferir com gravidade a vítima, de 45 anos.

"Os factos, à data comunicados a esta PJ, foram o culminar de uma relação conflituosa entre ambos. A vítima sofreu diversas agressões físicas que lhe provocaram distintas lesões, entre elas a fratura da mandíbula e lesões corto perfurantes na zona da face, crânio e mãos, estas últimas, lesões de defesa", refere o comunicado.

A detenção em Ourém, no distrito de Santarém, "ocorreu no âmbito de uma operação policial para cumprimento de mandados de busca domiciliária e a viatura e, ainda, um mandado de detenção fora de flagrante delito, que permitiram a recolha de prova que indicia fortemente o detido pela prática do crime".

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, esta quinta-feira de manhã.