​Governo admite antecipar colocações de professores para o fim de maio, diz FNE

O Governo admite antecipar a divulgação dos resultados dos concursos de colocação professores para fim de maio, início de junho.



Na segunda ronda negocial no Ministério da Educação, a Federação Nacional de Educação (FNE) voltou a dizer que as colocações de professores devem ser feitas mais cedo do que o fim de agosto, como acontece atualmente.

A ideia foi transmitida na reunião e mereceu a concordância do ministro Fernando Alexandre, garante Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE.

“Aquilo que a FNE tem vindo a dizer e já enviou isso para o Ministério da Educação e que queremos que os resultados dos concursos sejam conhecidos até ao final do mês de maio, no limite início do mês de junho. O Ministro da Educação foi claro na afirmação ao dizer que concorda com esta reivindicação da FNE e que vão trabalhar neste sentido”, assegura.

Pedro Barreiros estima que, se for adotado este novo calendário, “no futuro, não estaremos a passar por aquilo que sistematicamente se verifica ao longo de cada ano, que é estarmos no mês de agosto, nalguns casos, como foi o caso do ano passado, já em setembro, com professores ainda a serem informados de quais são as escolas onde vão trabalhar”.

O secretário-geral da FNE admitiu ainda, à semelhança da Fenprof, primeira estrutura sindical a ter sido recebida, existir uma aproximação do Governo às reivindicações dos sindicatos, mas considera que o plano “Mais Aulas, Mais Sucesso” para combater no imediato a falta de professores precisaria de mais investimento.