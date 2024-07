Detido suspeito de tentativa de homicídio em confronto de turistas em Albufeira

As autoridades policiais detiveram um jovem suspeito de tentativa de homicídio, cometida na madrugada de segunda-feira, em Albufeira, no âmbito de um confronto entre dois grupos de turistas, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O detido tem 19 anos e as autoridades consideram haver "fortes indícios" de ter praticado um "crime de homicídio qualificado, na forma tentada", ao agredir e provocar ferimentos em quatro elementos do grupo rival com uma arma branca, justificou a PJ num comunicado.

"As vítimas, quatro homens, foram agredidas com recurso a uma arma branca, sendo-lhes provocadas lesões que as colocaram em perigo de vida e que determinaram a necessidade de internamento hospitalar", destacou o órgão de polícia criminal.

A investigação, conduzida pela diretoria do Sul da PJ, concluiu que as agressões foram motivadas por uma discussão que degenerou em trocas de injúrias e, posteriormente, no confronto físico, esclareceu a Judiciária.

Envolveram-se em agressões, "praticadas de forma intensa e violenta", três cidadãos irlandeses e nove cidadãos dos Países Baixos, com idades compreendidas entre os 17 e 21 anos, precisou a mesma fonte.

Os factos foram registados na madrugada de segunda-feira, "no interior do complexo de apartamentos onde se encontravam alojados" os elementos dos grupos, acrescentou.

"No prosseguimento das diligências realizadas, foram recolhidas provas que conduziram à cabal identificação do suspeito e posterior detenção fora de flagrante delito", referiu a Polícia Judiciária.

O detido, cuja nacionalidade a PJ não revelou, ainda vai ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e conhecer as eventuais medidas de coação a que ficará sujeito, acrescentou esse órgão de polícia criminal.