Canguru à solta em Almada foi capturado

Um canguru foi capturado esta quarta-feira em Almada, depois de vários dias à solta. A operação foi levada a cabo pela Provedoria dos Animais e Proteção Civil de Almada, com a colaboração da GNR.

Segundo a Proteção Civil de Almada, a operação de resgate, na zona da Aroeira, foi desencadeada depois do alerta dado por vários moradores que avistaram o animal, e decorreu de forma a garantir a segurança do canguru e da população da Aroeira, no concelho de Almada, distrito de Setúbal.