Bombeiro ferido com gravidade em combate a fogo no Sabugal

Um bombeiro de 43 anos da corporação do Soito, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, ficou hoje ferido com gravidade enquanto combatia durante a tarde um incêndio florestal, disse à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o bombeiro terá sido abalroado por um veículo durante as operações de combate ao fogo que lavrava numa zona de mato na freguesia de Nave, no concelho do Sabugal.

A mesma fonte indicou que foi acionado o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para realizar o transporte do bombeiro para o Hospital da Guarda.

O fogo, que teve início à 15:19, estava pelas 19:50 já "em conclusão", de acordo com a informação disponível no "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No local permaneciam 25 operacionais, apoiados por oito viaturas.