Banhos novamente permitidos na praia das Pastoras no Porto

Os banhos na praia das Pastoras, junto ao jardim do Passeio Alegre, no Porto, estão novamente permitidos, depois de terem sido desaconselhados na terça-feira, adiantou esta quarta-feira a Águas e Energia do Porto.

"Foi levantada a restrição a banhos na praia das Pastoras comunicada ontem [terça-feira] pela Autoridade Marítima na sequência do incidente na ribeira da Granja com origem no incêndio ocorrido na Auto Sueco, na zona empresarial do Porto", referiu a empresa municipal, em comunicado. .

Contactado pela Lusa, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima do Douro e Leixões explicou que na terça-feira, um dia depois do incêndio no grupo Nors (Auto Sueco), recebeu um alerta a dar conta de que haveria uma mancha na água que poderia ser de material proveniente do fogo, tendo sido enviado para o local uma equipa tática.

Contudo, após análise daquele material, veio a verificar-se que foi um falso alerta, contou Silva Lampreia.

Motivo pelo qual não há nada que limite ou restrinja os banhos na praia, acrescentou.

Silva Lampreia adiantou ainda que os banhos e a pesca lúdica mantêm-se proibidos por precaução entre o cais de cimentos e a foz do Douro devido à existência de material proveniente do incêndio. .

"Estamos a avaliar o grau de perigosidade daquele material", disse.

O comandante local da Polícia Marítima do Douro e Leixões espera ter resultados até sexta-feira.

Na segunda-feira, o incêndio que deflagrou no complexo do grupo Nors chegou a mobilizar para o local mais de 100 operacionais, apoiados por 45 veículos das três corporações do município do Porto, de Matosinhos, Maia, Pedrouços e Areosa - Rio Tinto.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13h38 e dado como "completamente extinto" pelas 18h30.

O incêndio destruiu as instalações da Auto Sueco Portugal, da Aftermarket Portugal e da Amplitude Seguros, empresas do grupo Nors.