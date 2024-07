Autarca de Braga diz que rio Este estará "irreconhecível" no final de 2025

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, garante que o rio Este ficará "irreconhecível" em finais de 2025, quando terminarem as intervenções de renaturalização programadas, num investimento de cerca de 2,1 milhões de euros.

Falando durante uma visita da ministra do Ambiente às obras em curso, Ricardo Rio sublinhou que, no início do século, o rio Este era "praticamente num esgoto a céu aberto no coração da cidade".

"Quando concluirmos a terceira fase, esta zona da cidade ficará irreconhecível, com muita mais qualidade e com toda esta extensão completamente tratada", referiu.

Atualmente, as obras decorrem no troço situado na denominada "zona da lagoa", entre a Avenida Mestre José Veiga e a zona da comporta da lagoa, no complexo desportivo da Rodovia.

Esta intervenção está orçada em cerca de 650 mil euros e deverá estar concluída dentro de dois meses.

Consiste na retirada do betão do rio e na renaturalização das margens e contempla ainda uma nova via pedonal, uma rampa de acesso à lagoa e a colocação de bancos de jardim.

Esta terça feira, o município de Braga e Agência Portuguesa do Ambiente formalizaram um acordo para o financiamento de uma outra fase, prolongando a intervenção até à Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires.

Esta fase está orçada em cerca de 1,5 milhões de euros e deverá estar concluída no último trimestre de 2025.