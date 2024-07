Albufeira do Azibo. Estacionar na Praia da Ribeira vai custar um euro

O acesso ao estacionamento na Praia na Ribeira, na albufeira do Azibo, vai passar a ser taxado com o valor de um euro a partir de dia 1 de agosto.

Segundo a autarquia de Macedo de Cavaleiros, a medida visa “controlar a pressão sobre os ecossistemas e a sua integridade ecológica e, ao mesmo tempo, promover maior segurança e criar uma maior consciência de sustentabilidade ambiental”.

“Trata-se de um valor simbólico, de um euro, que pretende sensibilizar os utilizadores para esta nossa preocupação. Vamos avançar gradualmente e iniciar a cobrança pela estância mais frequentada e que, amiúde, fica com os acessos congestionados”, explica o presidente da autarquia, Benjamim Rodrigues.

A decisão - acrescenta o autarca - foi tomada a “bem de todos”, assinalando que esta taxa de acesso vai “ajudar a custear a manutenção dos espaços, a promover o ordenamento rodoviário mais cómodo e seguro, e a incutir uma maior consciência de sustentabilidade ambiental”.

Para já a medida vai ser implementada apenas na praia da Ribeira, mas o objetivo é aplicá-la também à praia da Fraga da Pegada.

De acordo com a autarquia, as duas estâncias de veraneio da albufeira recebem cerca de 400 mil visitantes por época.

A albufeira do Azibo é considerada uma das jóias naturais do Nordeste Transmontano, tem 4.897 hectares e oferece duas praias fluviais com Bandeira Azul e Qualidade de Ouro há anos consecutivos. Está integrada na Rede Natura 2000 e na Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica.