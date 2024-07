Um morto e um ferido grave em despiste de camião em Alter do Chão

Um homem de 23 anos morreu e outro de 30 anos ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um camião carregado com bovinos no concelho de Alter do Chão (Portalegre), disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 369, entre Alter do Chão e Ponte de Sor, adiantando que a vítima mortal era o condutor do veículo pesado de mercadorias.

O ferido grave foi transportado para o hospital de Portalegre, acrescentou.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o acidente foi dado às 16h51, tendo o óbito do condutor do camião sido declarado no local pelo médico do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que foi mobilizado para o sinistro.

Foram mobilizados para o local 34 operacionais dos bombeiros, do INEM, dos sapadores florestais e da GNR, apoiados por 14 veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, de Ponte de Sor, e uma viatura da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e o helicóptero.