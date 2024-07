Novo dia cinzento e quente. Vila Real e Bragança sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Vila Real e Bragança sob aviso amarelo até às 18h00 desta terça-feira, devido à previsão de tempo quente.

Em perigo máximo de incêndio rural vão estar 12 concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e em perigo muito elevado de incêndio mais de trinta concelhos de vários distritos.

Para esta terça-feira prevê-se céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade no interior até ao início da manhã e durante a tarde, e na faixa costeira a partir do início da tarde.

As previsões apontam ainda para aguaceiros e trovoada até ao início da manhã, em especial no interior, onde poderão ainda ocorrer durante a tarde de forma dispersa em zonas de serra e descida da temperatura máxima na faixa costeira e pequena subida no interior.

A temperatura máxima mais elevada prevista para hoje será alcançada em Castelo Branco com 36 graus, seguida de Bragança, Vila Real e Santarém com 35, e Portalegre com 34.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 22ºC, em Portalegre, e os 17ºC, em Setúbal e as máximas vão oscilar entre os 36ºC, em Castelo Branco, e os 27ºC, em Setúbal.