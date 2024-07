Ministra do Ambiente nega convite para cargo europeu

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, nega que tenha existido um convite do primeiro-ministro para ser comissária europeia.

Em declarações aos jornalistas, à margem de um evento onde foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal do Porto e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Maria da Graça Carvalho diz ainda que a informação avançada esta segunda feira pela SIC "não passa de uma notícia, de uma lista de nomes".

"Estou muito empenhada no meu trabalho. Temos um programa de trabalho muito intenso e é nisso que estamos focados", continua a governante.

Quando questionada acerca dos resultados de um relatório divulgado esta terça feira pela associação ambientalista ZERO - que dá conta do aumento de emissões por parte das grandes empresas, entre elas a TAP - a ministra garante estar "muito empenhada" em resolver a situação, em particular no setor dos transportes, mas lembra que "não temos tecnologia disponível para o transporte aéreo se tornar mais sustentável".

Para Maria da Graça Carvalho, a solução passa por passar a usar o comboio para viagens até aos 400km, mas, "infelizmente, o nosso país atrasou-se na ferrovia e é um dos grandes problemas que estamos agora a trabalhar para tentar recuperar", lamenta.

A mesma retórica foi aplicada às empresas de outros setores mas, nesse caso, a ex-eurodeputada assegura estar "disponível para fazer também essas parcerias com as empresas de modo a que elas utilizem tecnologias muito mais inovadoras, muito mais limpas".

Depois da cerimónia, que concedeu 1,5 milhões de euros à Câmara do Porto para a requalificação da Ribeira da Granja e do Jardim Paulo Valada, a ministra do Ambiente segue viagem, com paragens em Braga, Maia, Aveiro e Tomar, num dia dedicado a anúncios de requalificação de vários cursos de água.