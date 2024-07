Lisboa diz que Santa Casa cortou apoio a sem-abrigo em "quase 1.000 vagas"

A Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) regista uma diminuição da resposta social na cidade, inclusive com a perda de "quase 1.000 vagas" para acolher pessoas em situação de sem-abrigo.

"Na área das pessoas em situação de sem-abrigo, em três anos, a SCML perdeu 939 camas, quase 1.000 respostas, numa altura em que todos temos a perceção de que a gravidade da situação das pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa é cada vez maior", afirmou a vereadora dos Direitos Humanos e Sociais, Sofia Athayde (CDS-PP).

A autarca falava no âmbito de uma audição na Comissão de Direitos Humanos e Sociais da Assembleia Municipal de Lisboa, a propósito do apoio social prestado à população por parte da SCML, no seguimento de um requerimento apresentado pelo PS no âmbito da decisão do Governo (PSD/CDS-PP) de exonerar a administração da instituição, que tinha como provedora Ana Jorge (PS).

Sofia Athayde indicou que as preocupações da Câmara Municipal de Lisboa sobre a resposta social prestada pela SCML - instituição que tem essa competência na cidade, com verba financeira atribuída para o efeito - foram transmitidas à anterior e à atual administração.

"Transmitimos estas preocupações do que achávamos que tinha sido uma perda de capacidade de eficácia [...] e que fique claro que não tem a ver com o empenho e com o trabalho das pessoas que estão nos lugares, tem sim a ver com a falta de resposta às pessoas ao nível social", declarou a vereadora, recusando a ideia do PS de que as críticas eram por razões políticas.

Como exemplo concreto do decréscimo da resposta social da SCML na cidade, a autarca realçou o apoio a pessoas em situação de sem-abrigo, referindo que a instituição passou de 2.573 vagas em 2020 para 2.221 vagas em 2021 e, seguidamente, para 1.634 vagas em 2022.

Em oposição, a Câmara de Lisboa, que "não tem delegada a competência social como nos outros municípios", tem vindo a aumentar a resposta complementar prestada nesta área, indicou Sofia Athayde, referindo que a autarquia tinha 760 vagas para acolher pessoas em situação de sem-abrigo em 2020, aumentando para 800 em 2021 e para 1.100 em 2022.